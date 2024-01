Aminado si Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa na natatakot siyang makulong dahil hindi niya makikita ang kanyang mga apo.

Sinabi ito ni Dela Rosa sa gitna ng pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na malapit nang maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court (ICC) dahil natapos na ang imbestigasyon nila sa Pilipinas sa crimes against humanity laban sa madugong giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

“Ikaw, hindi ka ba takot na mapasok sa kulungan?” pahayag ng senador sa panayam sa ANC.

“Bakit, lahat ba ng nakakulong ngayon ay talagang may kasalanan? Hindi naman. Hindi ako takot na sabihin mo na meron akong na-commit na kasalanan. No. Takot ako na makulong dahil kawawa ang mga apo ko at hindi ko na makikita,” dagdag pa niya.

Si Dela Rosa ang chief implementer ng war on drugs ng Duterte administration bilang hepe ng Philippine National Police (PNP) noon.

“‘Yun lang ang akin. Buti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas, eh ikukulong ka doon sa The Hague? Paano makakabisita ngayon ang apo mo? They will grow up lolo-less. Kawawa naman ang mga apo ko. I love my apo so much,” sambit pa ni Dela Rosa.

Kasabay nito, kinastigo rin ng senador ang mga Pilipino na sumusuporta sa imbestigasyon ng ICC laban kay Duterte at iba pang akusado.

“Ewan ko bakit itong mga bleeding hearts gustong-gustong i-surrender ‘yung atin sovereignty doon sa foreign bodies. Hindi sila nagmamahal sa ating bansa. They do not love this country. Gusto nilang babastusin ‘yung ating mga korte,” ani Dela Rosa. ¬(Dindo Matining)