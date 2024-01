LITERAL na parang kinakatay kung mag-ingay ang biik na ito online!

Ibinahagi ito ng user na si @petcute89.98 sa kanyang account kung saan mapapanood ang hawak niyang biik na todo ang tawa at hagikgik.

Mapapanood sa video na inaangat niya ito sa ere na tila nae-enjoy naman ng biik.

Ayon sa National Geographic Kids, naglalaro lang sa 2.5 pounds o halos 1 kilo ang bigat ng bagong panganak na biik habang aabutin naman ng anim hanggang pitong buwan para sila’y lumaki.

Samantala, nasa 300 hanggang 700 pounds o humigit-kumulang 140 hanggang 300 kilo ang bigat ng mga matatandang baboy o adult pig.

Dahil sa cute na tawa ng biik, umani ang nasabing video ng lagpas 45 million views at daan-daan libong komento mula sa madlang pipol.

Sabi ni Serena, “We got a pig laughing before GTA 6 is crazy.”

“Me laughing at my own jokes,” biro naman ni Carys.

Dagdag pa ng isa, “Hahaha omg it’s so cute!”

Ikaw, gusto mo ba mag-alaga ng ganito ka-ingay na biik?

(Moises Caleon)