Alex Eala, pakner wow sa first round

SINIMULAN muli ni 2022 US Open junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang daan sa pagwawagi matapos ang kanyang pagkatalo sa 2024 Australian Open qualifiers kamakailan sa pag-usad nito sa next round ng Necc-Deccan $40,000 ITF Pune women’s doubles tournament nitong Martes ng gabi sa Pune, India.

Nakipareha si Alex kay Darja Semenistaja ng Latvia na nagawaing umahon sa isang set na pagkaiwan upang talunin sina Yu-Yun Li ng Taiwan at Eri Shimizu ng Japan 6-7 (7-9), 6-1, 10- 7, sa pagbabalik laro sa pro circuit.

Ang panalo ay tumabon sa nakakadismayang pagsabak ntio sa 2024 Australian Open kung saan bumagsak agad ito sa opening round ng qualifiers.

Nagtugma ang mga bagay para sa fourth-seeded Filipina at Latvian sa ikalawang set, kung saan sila ay bumagsak mula sa 1-1 deadlock upang blangkuhin na ang kalaban na Taiwanese at Japanese tungo na sa deciding third set.

Huing nagtabla ang laban sa super tiebreak sa 3-3 bago kinuha nina Eala at Semenistaja ang kontrol sa pamamagitan ng pag-akyat sa 7-4 hanggang sa isara nila ang mahirap na labanan sa 10-7 pagkatapos ng isang oras at 37 minutong paluan ng bola.

Ang 18-anyos na si Eala at ang 21-taong gulang na si Semenistaja ay unang beses pa lang nagtambalan.

Sunod na makakaharap nina Eala at Semenistaja sina Jessie Aney ng United States at Lena Papadakis ng Germany sa ikalawang round.

Matapos gawin ang doubles semifinals ng WTA Workday Canberra noong unang bahagi ng Enero, si Eala ay No. 365 na ngayon sa mundo sa women’s doubles.

Habang isinusulat ang balitang ito ay pumapalo na rin si Eala sa singles event kahapon, Miyerkoles, bilang seed No. 5 sa kompetisyon, ang world No. 187 prospect ay katapat ang world No. 260 na si Fanni Stollar ng Hungary.

Samantala, nasa India din si Francis Casey Alcantara para sa GNC-BR Adityan Memorial ITF Men’s Future.

Siya at si Christopher Rungkat ng Indonesia, ang top seeds sa $25,000 event, ay kaharap sina world men’s singles No. 17 Bernard Tomic at Alexey Shtengelov ng Australia sa men’s doubles first round.

(Lito Oredo)