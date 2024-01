Siyam na Pilipino ang tumanggap ng ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ o ‘Cross of Honor’ medal bilang pagkilala sa katangi-tangi nilang paglilingkod sa simbahan.

Kabilang dito sina Ramon del Rosario Jr. ng PHINMA, Manuel V.Pangilinan ng Metro Pacific Investments, Fernando Zobel de Ayala ng Ayala Corp., Maria Goolsby at Arnulfo Veridico ng UnionBank gayundin sina Roselina Quismundo, Elmer Sy, Tomasita Lim at Corazon Rodriguez mula sa Parish and Archdiocesan Shrine of Saint Joseph sa Sta. Cruz, Maynila.

Kabilang sina Zobel, Pangilinan at Del Rosario sa board of trustees ng Caritas Manila habang matagal ng supporter ng social action arm ng Manila Archdiocese sina Goolsby at Veridico.

Unang iginawad ang Cross Pro Ecclesia et Pontifice medal sa mga natatanging indibidwal ni Pope Leo XIII noong 1888. Isa itong gintong Greek cross na may mga imahe nina St. Peter at St. Paul na may pangalan ng Santo Papa na nakasulat sa wikang Latin.

Samantala, walang hanggang pasasalamat naman ang ipinaabot ng mga tumanggap ng Papal medal.

Ayon kay Zobel de Ayala, vice chairman din ng Caritas Manila, hindi niya inaasahang makatanggap ng pagkilala mula kay Pope Francis.

Aniya, ginagawa lamang niya ang tungkulin na maging daan ng pagmamahal at habag ng Panginoon sa kapwa sa nakalipas na 33 taon.

Ipinangako naman ni Veridico ang patuloy na pagsisilbi upang iparating sa mga mahihirap ang tulong ng simbahan.

Sinabi rin nina Pangilinan, Del Rosario at Goolsby na nagpapasalamat sila sa pagkilala ni Pope Francis bagamat hindi sila naghahangad ng kapalit sa kanilang pagtulong.