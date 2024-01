8 paboritong lugar ng mga travel expert

Travel is life!

Batay sa travel experts ng Trafalgar, Insight Vacations and Costsaver, may lumabas na favorite destinations na perfect sa iyong travel goals ngayong taon.

Kabilang sa “8 Best Places to Go in 2024” ay ang Sicily, Italy.

Isa ito sa mala-magical destination na may ancient sites, mayroong pang chocolate and salt making traditions, masasarap na Italian food, at marami pang iba.

Perfect din ang Tromsø, Norway kung saan maaaring masaksihan ang aurora borealis.

Ayon sa mga scientist, mas mataas ang solar activity ngayong 2024.

Pati na ang Fes, Morocco na puno ng cultural and spiritual headquarters.

Ito ay tinaguriang home to the oldest and largest medina sa North Africa.

Ang naturang UNESCO world heritage site ay isa rin sa most extensive at best conserved historic towns ng Arab-Muslim world.

Ang Krakow, Poland naman ay isa rin sa mga sikat na pasyalan dahil sa mga naggagandahang landmark nito gaya ng iconic Wawel Castle, St. Mary’s Basilica at marami pang iba.

Marami ring namamangha sa ganda ng Santiago de Compostela na may iconic cathedrals, pilgrim history at medieval center na isa ring UNESCO World Heritage site.

Breathtaking naman ang majestic mountains sa Bergen, Norway.

Kilala itong “Capital of Fjords,” isang ancient coastal city.

Ang Cusco, Peru naman ang living testament sa fusion ng Incan at Spanish colonial influences.

Naggagandahan din ang landscape nito na nagsisilbing gateway sa glorious Sacred Valley providing.

Puno naman ng natural wonders at cultural richness ang Montreux, Switzerland.

Best known din ito sa kanilang taunang Jazz Festival kung saan tampok ang world-class performances.

(Natalia Antonio)