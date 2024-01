Walang kupas: Tetay nireto si Carla sa doktor

Isa ang Kapuso actress na si Carla Abellana sa nagkomento sa post ni Kris Aquino sa Instagram.

“Prayers for you, Ms. Kris,” komento ni Carla.

Pero naloka ang netizens sa naging reply ni Krissy kung saan nireto niya si Carla sa kakilala niyang doctor.

Sey kasi ni Tetay, “If you’re already in the process of getting annulled, we have a doctor friend based in OC who might be great match.”

Wala talagang kupas si Kris, ha!

Hindi nga naging hadlang ang sakit para magpaka- Krissy si Tetay at maging matchmaker.

Sey ng isang netizen, “Krissy being Krissy.”

Mas lalo tuloy dumami ang naka-miss kay Krissy at sa kanyang mga ganung banat at wish nga ng mga netizen na gumaling na ito sa kanyang karamdaman.

We’re praying for you, Krissy!

(Byx Almacen)