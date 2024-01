Wagi sa dog show! Kari ni Legaspi hanep na GSD

NAGWAGI ang German Shepherd Dog (GSD) mula Olongapo City na si Kari na pagmamay-ari ng PR man na si Dennis Legaspi sa katatapos lamang na 4th Landesgruppen Show ng German Shepherd Dog Club of Southern Luzon na ginanap sa Silang, Cavite nitong nakaraang Linggo.

Si Kari, na hinawakan sa show ring ng dog handler na si Ronald Barola at sinamahan ni Frances Carmela Legaspi, ay napiling SG1 o first place sa 12 to 18 months female category ng nasabing dog show.

Si Mr. Hsu Ching Te na bumiyahe pa mula sa bansang Taiwan ang nagsilbing show judge noong araw na iyon.

(Abante Sports)