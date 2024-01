Tara sa Sagada!

Hindi mo na kailangan pang mag- travel abroad para lang maka- experience ng cold weather.

Isa pa, ang tagal ko nang planong pumunta dito, kaso lang ang damingexcuses dahil sobrang layo ng biyahe na halos pwede ka nang makarating sa Amerika sa haba ng trip.

Kaya nang mayaya ako ng mga gymmates ko sa Sagada, hindi na ako nagdalawang-isip pa. Totoo nga na 12-orastalaga ang byahe dahil umalis kami sa Coda Bus Terminalsa Cubao QC ng alas-9:00 ng gabi at nakarating kami ng 9AM kinabukasan pero kasama na dito ang 3 stop over para kumain, mag-stretching at mag-CR.

Oo masaya kapag family ang kasama, pero ibang level of happiness with friends. Ibang vibe, ibang klase ang tawanan, bardagulan at biruan. Ganito kami ng mgakaibigan ko na sina Amy de Guzman, Doc Evelyn Ponceat Baby Castro Lim na sumulat ng kanyang personal experience tungkol sa aming Sagada adventure. Naritoang kanyang kuwento

Every journey to Sagada is filled with feelings of awe and wonder. My first two trips with family in 2010 and 2023 mostly filled with hiking and spelunking and swimming in the waterfalls, were remarkable, amazing and unforgettable.

This new journey, my third, brought a new perspective, a joyful expectation, another flavor of adventure, this time with close friends, in the coldest month of the year, January!

I’m happy to be able to share with them my happy place, to savor its cold climate, scenic and calming mountains and valleys, limestone cliffs, rice fields, and marvel at all those towering pine trees and sea of clouds.

A perfect getaway, life is unhurried here but not slow. The town is charming and peaceful. Amidst the spectacular mountainscapes and magnificent pine forests and cold weather, Sagada offers many tours and activities and plenty homegrown, healthy and delicious food and tasty coffee arabica.

This charming setting is highly conducive to one’s inner journey. A perfect place for a respite from the stress and hectic pace of city life.

Parehas kami ng mga trip sa buhay dahil hindinagkakalayo ang aming mga edad. At isa ang Sagada samasasabing perfect bonding spot at best stress relieverpara sa amin.

Bakit Sagada? Dito mo mapi-feel ang pinakamalamig naweather sa buong bansa. Sabi nila na mas malamig pa dito kaysa Baguio City. Nasa 8 degrees Celsius ang temperature noong namasyal kami at kinailangan naming magpatung-patong ng damit. Naitala sa 6.3 degrees Celsius ang pinakamalamig na recorded temperature saSagada.

Super enjoy ang 5-day stay namin sa Misty Lodge and Café. Ang ganda ng amenities at ang sarap ng foods. Superb ang kanilang Mushroom Melt Hamburger at Beef Tapa. Sarap mag-chill sa Cellar Door na nasa gitna ng kagubatan. Na-enjoy namin ang company ng bawat isa habang tinitikman ang kanilang mga beer o ale nasaktong pampainit sa malamig na gabi.

Dapat ready ka sa mga lakaran dahil puro walking tour para maglibot. Salamat at nakita ko na ang Hanging Coffins na dati ay nasa picture lang. May kakaibangfeeling ang mga nitso na nakabitin sa mga bundok nanagpapakita ng ibang kultura ng mga taga-Sagada.

Marami pang tourist spots dito. Sikat ang SumaguingCave at Lumiang Cave. May falls na kailangang mag-trekking bago marating. Pinilit naming mapuntahan ang Banaue Rice Terraces na ilang oras ang biyahe kahitkapos na kami sa oras.

Kita ang sea of clouds sa Mt. Kiltepan Viewpoint na sa isa highest peak ng Sagada na may taas na 1,636m. Matatanaw dito ang Cordillera mountains. Huwagkalimutang tikman ang masarap na lemon pie, kape, Pinikpikan at ang Etag na kilalang Igorot smoked meat na masarap isahog sa munggo at tinolang manok.

Patok ang Piitik Wines ni Egbert Dailay na matiyagangidinetalye ang mabubusising paggawa ng fruits wines. Nakabilib ang honesty wine store ni Mr. Egbert dahil kungmay gusto kang bilhin ay iiwan mo na lang ang bayad ditosa lagayan.

Nasa Mountain Province ang Sagada na isang 5th class municipality. Simple ang buhay. Walang mall, fast food chains o sinehan kaya napanatili ng lugar ang kultura. Agriculture ang tanging kabuhayan at ang pagyabong ng turismo ang malaking tulong sa mga katutubong Igorot.

Kulang ang 5-araw para masulit ang adventure sa Sagadakaya tiyak na marami pa kaming babalikan para mapasyalan at matikman ang natatanging yaman ng lugar.

Hanggang sa muling pamamasyal!