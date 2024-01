Sitsiryang masustansiya, alamin!

Isa ang chips sa mga paboritong snack dahil sa crispy, crunchy at salty flavor nito!

Pero ang tradisyunal na chips ay may mataas na unhealthy fats, kaya naman para tuloy ang kain ng favorite chips ay may gumawa ng alternatibo para rito.

Pwedeng i-try ang baked chips na mas mababa ang fat kumpara sa regular na chips.

Hindi na kasi ito kailangang iprito, at kinakailangan lamang patuyuin at saka lagyan ng mantika at ilagay sa iyong baking pan.

Ang regular na chips ay may mas higit na calories at fat kumpara sa baked chips.

Ang isang pack nito ay may higit 20 calories kumpara sa baked chips.

Pero mas marami ang carbohydrates at sugar ng baked potato kumpara sa regular potato chips.

Nasa 25% higit na carbohydrates ang nilalaman nito kumpara sa regular chips.

Mas mababa rin ang vitamins at minerals nito, kung saan mas maraming potassium ang regular potato chips.

Kaya payo ng eksperto, kumain din ng iba pang healthy foods tulad ng gulay at prutas.

(Natalia Antonio)