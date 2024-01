Sakit pag taglamig, wag dedmahin

Mula sa panahon ng Kapaskuhan hanggang ngayong Enero ay malamig pa rin ang simoy ng hangin, malamig ang panahon kaya kailangang mag-ingat dahil kadalasang nagbibigay ng sakit ang ganitong panahon na hindi kinakaya ng ibang mga Pinoy.

May mga sakit na lumalala kapag malamig ang panahon. Dahil pabagu-bago ang ating klima, minsan mainit at minsan umuulan, kaya naman narito ang mga sakit na dapat nating ingatan ngayong taglamig.

Trangkaso o flu – kung taglamig, mas lumalakas ang mga virus na nagdadala ng trangkaso. Nagmumula ang mga virus na ito sa pasyenteng may trangkaso. At kapag sila’y umubo, puwedeng malipat ang virus sa mga pangkaraniwang bagay tulad ng mesa, gamit, computer at cell phone. Puwedeng mabuhay ang mga virus na ito ng hanggang 24 oras sa bahay. Mag-ingat at baka mahawa rito.

Kaya upang makaiwas sa ganitong sakit, kailangan lamang lumayo sa mga taong inuubo. Baka malanghap mo ang mga virus na nagmumula sa kanilang lalamunan. Ugaliing maghugas ng kamay palagi o mag-alcohol, linisin ang kagamitin sa bahay, umiwas sa mga lugar na may maraming tao at baka mahawa.

Mainam na magsuot ng jacket kapag malamig, magdala ng payong para may proteksyon sa init man ng araw at buhos ng ulan. Maari ring magpabakuna ng flu vaccine at kapag may trangkaso, wag manghawa ng iba. Magpahinga sa bahay at uminom ng maraming tubig.

Sakit sa puso – mag-ingat sa sobrang init at sobrang lamig ng panahon. Ang pinakamainam na temperatura ng panahon ay 25 degrees celsius. Kapag mas malamig o mas mainit dito, medyo nahihirapan ang ating katawan. Ang malamig na panahon ay puwedeng magpalapot ng dugo at magpakipot ng ugat sa puso.

Tandaan na ugaliing inumin ang iyong maintenance na gamot. Wag itong ihihinto nang walang pahintulot ng doktor. Wag maligo ng malamig na tubig. Baka makasama ito sa iyong puso.

Arthritis – alam ng mga may edad na kapag taglamig ay mas masakit ang kanilang kasu-kasuan. Mistulang naninigas ang kanilang litid at nahihirapan silang galawin ang kanilang kamay at paa sa umaga. Osteoarthritis ang tawag sa sakit na ito at halos lahat ng tao ay magkakaroon nito.

Magsuot ng guwantes at medyas sa gabi para hindi malamigan ang kamay at paa. Magsuot ng jacket kung maginaw sa pupuntahan. Paggising sa umaga, mag-unat-unat muna ng kamay at paa para lumuwag ang mga litid. Kung kayo’y mataba, magbawas ng timbang para hindi matagtag ang tuhod at paa.

(Vick Aquino)