NAANTIG ang mga netizen sa isang motorcycle rider na nagsagawa ng funeral procession para sa alaga niyang aso.

Sa Facebook, ibinahagi ng netizen na si Jem Ramos ang litrato ng rider na ipinagtataka niyang hindi sumisingit kahit naipit na sa trapik.

“Bakit kako hindi dumadaan sa pagitan ng mga sasakyan itong motor na ‘to trapik naman kasi kaya pinicturan ko at para mabasa ko nang mas maayos ang mensahe sa papel.. isang fur parent pala ang nagdadalamhati.

Hanga ako sa pagmamahal mo Sir,” saad ni Ramos sa post.

Makikita sa likuran ng rider ang itim na box na naglalaman ng mga labi ng kanyang fur baby.

May nakadikit na papel sa box at may nakasulat na: “My dog died. Please slowdown. Funeral.”

Kalakip nito ang larawan ng pinakamamahal niyang asong si “Buddy”.

Ayon sa rider na nakilalang si Joem Castillo, naglagay siya ng signagesa kanyang motorsiklo upang ipaalam sa ibang

motorista na nagdadalamhati siya kaya mabagal lamang ang takbo niya at para na rin makasama pa niya nang matagal si “Buddy” bago ilibing sa likod-bahay ng kanyang ama.

Namatay daw ang kanyang alagang Shih Tzu dahil sa blood parasite.

(Issa Santiago)