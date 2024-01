Reymart Gaballo lalapit sa world championship fight

SUNOD na pupuntiryahin ni World Boxing Organization (WBO) bantamweight No.1 contender Reymart “Assassin” Gaballo ang makalaban sa world title sa oras na maIdispatsa nito Phai Pharob ng Thailand at madepensahan ang WBO Oriental title sa Pebrero 13 sa Midas Hotel and Casino sa Pasay City.

Idedepensa ng 27-anyos mula General Santos City ang kanyang titulo sa ikatlong pagkakataon na magsisilbing daan upang makasabak sa panibagong title bout kontra sa kasalukuyang kampeon ng WBO na si Jason “Mayhem” Moloney na matagumpay namang naipagtanggol ang korona laban kay American Saul “The Beast” Sanchez nitong Enero 13 sa Centre Videotron, Quebec City sa Canada.

“I want to look impressive against Phai Pharob, and I’m looking to fight WBO bantamweight world champion Jason Moloney after this,” saad ni Gaballo sa isang report, sa bakbakang ipiprisinta ng Sanman Boxing Promotions ni Jim Claude Manangquil, Viva Promotions ni Brendan Gibbons at Knucklehead Boxing Promotions ni MP President Sean Gibbons.

Mayroong two-fight winning streak ang tubong Polomolok, Cotobato del Sur matapos mapanalunan ang bakanteng kampeonato kontra kay Ricardo Sueno kaantabay ang WBC Asian Continental title na nagtapos sa second-round technical knockout sa Lagao Gym sa Gen-San, habang natakasan nito ang tigasing si Michael “The Chieftain” Bravo upang makuha ang pahirapang 10th round split decision noong Hunyo 17 sa The Flash Grand Ballroom sa Elorde Sports Complex sa Sucat, Paranaque.

