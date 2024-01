Princess Belle sobrang tulin

NIRENDAHAN ni jockey Jonathan D. Flores ang kabayong si Princess Belle upang sikwatin ang panalo sa Philracom Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Nakitaan ng magaling na pagdadala si Flores nang magaan nitong itinawid sa meta si Princess Belle na nakalamang ng tatlong kabayo sa pumangalawang si Meet Me In Dcorner.

Kumaripas sa largahan ang matulin na si Meet Me In Dcorner at nakalamang ito ng anim na kabayo sa humahabol na si Lady Arya.

Nasa tersero pwesto si Empire Ruler habang nanonood sa pang-apat si Princess Belle.

Pagsapit ng far turn ay lumapit na si Princess Belle kaya naman pagsungaw ng rektahan ay kuha na ng winning horse ang bandera.

Hindi na nakaporma ang mga nakatunggali ni Princess Belle sa diretsuhan kaya mag-isa nitong tinawid ang finish line.

Inirehistro ni Princess Bell ang tiyempong 1:30 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Jonathan Santos ang P11,000 added prize.

Hinangaan ng mga karerista ang husay ni Flores dahil maliban kay Princess Belle ay naipanalo rin nito sina Signature Whiskey sa race 3 at Full Combat Order sa race 6.

(Elech Dawa)