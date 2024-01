Hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court (ICC) kaugnay sa pagiging atat na maimbestigahan ang war on drugs ng nakalipas na administrasyon.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Martes ilang araw matapos sabi-hin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na natapos na ng ICC ang imbestigasyon sa Pilipinas at inaabangan na lamang ang paglalabas ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at iba pang akusado.

Ayon sa pangulo, hindi nito kinikilala ang hurisdiksiyon ng ICC sa Pilipinas dahil maituturing ito na banta sa soberenya ng bansa.

“Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. I con-sider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts,” anang Pangulo.

Gayunman, sinabi ng Presidente na malaya ang ICC na bumisita sa bansa bilang mga ordinaryong in-dibidwal pero hindi tu-tulong ang gobyerno sa mga ito.

Sa katunayan, ayon sa pangulo ay binabantayan sila ng gobyerno upang masigurong hindi sila makikipag-ugnayan sa alin-mang ahensiya ng pamahalaan.

Inabisuhan na aniya ang Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan na huwag sagutin ang ICC sakaling mag-tanong-tanong ang mga ito ay binilinang hindi kinikilala amg kanilang hurisdiksiyon.

Mangangahulugan ito ayon sa Pangulo na hindi aasistihan ang ICC sa ano mang paraan ng gina-gawang imbestigasyon sa Pilipinas. (Aileen Taliping)