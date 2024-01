ISANG Filipina teenager ang nakatakdang maging K-pop idol matapos mapabilang sa bagong K-pop girl group.

Ito’y makaraang manalo ang 14-anyos na si Elisia Parmisano sa South Korean reality competition show na “Universe Ticket”.

Sa nasabing kompetisyon, nagpaligsahan sa limang level ang mga contestant at ito ay ang P, R, I, S at M base sa kanilang performance at fan vote.

Nakamit ni Elisia ang ‘P’ ranking na pinakamataas na level at requirement para maging miyembro ng upcoming 8-member K-pop girl group.

Si Elisia ang nakakuha ng first spot sa K-pop group na bubuuin sa ilalim ng agency na F&F Entertainment.

Dinaig niya ang 82 pang singer mula sa iba’t ibang bansa kabilang na ang South Korea, China at Italy na nangangarap ding maging K-pop star noong January 11.

Isa sa mga Filipino celebrity na bumati kay Elisia si Regine Velasquez.

“This little girl is all grown up now and making a name for herself in the K-pop world. Congratulations Elisia, we are very proud of you,” anang Asia’s Songbird.

(Issa Santiago)