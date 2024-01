Paulo Bersamina bibira sa PCAP rapid chess

MASISILAYAN si Olympiad veteran International Master (IM) Paulo Bersamina sa magaganap na Professional Chess Association of the Philippines (PCAP) rapid chess championship na ilalarga sa Linggo sa Level 1 Digiworld Robinson’s Galleria sa Ortigas Center.

Inaasahang mapapalaban si 25-year-old Besamina sa nasabing event dahil kasali ang mga tigasing sina IM Jan Emmanuel Garcia at Ricardo de Guzman.

“I will try my very best to perform well in this event,” ani Bersamina.

Nakaraang tournament na sinalihan ni Bersamina ay lumanding ito sa overall fifth place sa Philippine National Chess Championship na ginanap sa Marikina Community Convention Center noong Enero 7.

Nakalaan sa one-day chess tournament ang P10,000 at tropeo sa magkakampeon.

Ang iba pang woodpushers na lalahok sa naturang kompetisyon ay sina WIM Jan Jodilyn Fronda, FIDE Masters Randy Segarra at Narquingden Reyes, NM Almario Marlon Quiroz Bernardino, Jr., Karl Victor Ochoa, Atty. Rodolfo Enrique Rivera, Noel Jay Estacio, Eladio Lim III, Gener Lumanog at Carson, California-based chesser Danilo Jorda.

Samantala, sa kiddies challengers ang top seed ay si Danry Seth Romualdez, habang pangalawa si Caleb Royce Garcia.

(Elech Dawa)