Pantapat sa Aga-Julia: Andrea panalo sa sa panlasa ni Richard

Nakakaaliw si Congressman Richard Gomez.

Ang saya-saya niya kapag showbiz press ang kaharap niya. Na hindi naman kataka-taka, dahil dekada ng buhay niya, ang mga taga-showbiz ang kaharap niya.

At sa ginanap na CongressTV presscon, bongga ang pagsalubong niya. Ramdam na ramdam mo ang pagka-miss niya sa amin.

At siyempre, bukod sa ano-ano ba ang mga pagbabagong magaganap sa kongreso, ang tungkol pa rin sa showbiz ang pinag-usapan.

Tanong nga namin sa kanya, gusto pa ba niyang magbalik acting? Aba, matagal-tagal na rin ang huling pelikula niya, with Sharon Cuneta, Kathryn Bernardo, ha!

“Ang trabaho namin sa Congress, Monday to Wednesday lang. So pag weekend, kaya kong magtrabaho. So, puwedeng-puwede akong mag-shooting,” sabi ni Goma.

Eh, baka naman feeling ng mga taga-showbiz, hindi siya puwede, dahil tutok lang siya sa politika?

“Hindi naman. Gusto ko nga, eh,” sagot niya.

Bet pa rin niya ang drama, o kahit romantic comedy. Pero, may naiisip daw siyang kuwento, na base nga sa karanasan niya bilang Mayor ng Ormoc.

Ang dami nga raw niyang naipong kuwento, at gusto niyang maisalin `yon sa harap ng kamera.

Pero, hirit namin kay Goma, kung si Aga Muhlach may Julia Barretto, keri kaya niya ang magkaroon ng partner na super bata?

“Oo naman. Ano ka ba naman? 23 years old lang ako. Mas lamang ka lang ng konti sa akin. Hahahaha!” birong sagot ni Goma.

“Oo naman, kayang-kaya! Why not?” dugtong na sabi pa ni Goma.

Pero, baka marami nang bawal-bawal, like halikan sa super batang leading lady?

“Bakit naman hindi puwede?” natatawang angal ni Goma.

Pero, nagtaka nga si Goma kung bakit si Andrea ang pinu-push ng ilang press para maka-eksena siya. Pinaliwanag nga kay Goma na sa ngayon, palaging bukambibig si Andrea, at mahusay na aktres naman ito.

Kontrobersiyal rin, na kahit anong ganap niya, pinag-uusapan.

“Ah, okey. Magaling. Kilala ko siya. Magandang bata,” saad ni Goma.

Anyway, habang kachika namin si Goma, tinawagan niya si Aga, para usisain tungkol sa movie nga nito with Julia. Ang Aga-Julia tandem nga ang pinag-ugatan ng tanong kay Goma, kung kaya niyang gumawa ng movie na super bata ang leading lady.

At kaaliw ang chikahan nina Goma at Aga, ha!

“Gusto naming ipakita sa inyo na malakas, kayang-kaya pa naming lumaban, kung pagandahan ng katawan, paguwapuhan ang pag-uusapan,” patawa-tawang sabi na lang ni Goma.

Anyway, mapapanood na nga ang CongressTV sa PTV digital channel 14 sa Metro Manila, mula 9:00am hanggang 9:00pm, simula January 23. Mapapanood din sila sa Facebook, YouTube, Instagram, X (Twitter).

At maganda nga raw ito, dahil makikita ng mga kababayan natin kung sino-sinong kongresista ang may ibubuga, at kung ano-ano na ang achievement nila.

Ang PTV People’s Television ay mapapanood sa pamamagitan ng 16 analog transmitting stations at 6 digital transmitting stations sa Luzon, Visayas, Mindanao.

Bongga!