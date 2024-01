Pangangalaga sa ating mga senior citizen

Kamakailan ay naging laman po ng mga balita ang ilang mga reklamo ng ating mga senior citizen patungkol sa paglabag diumano sa mga probisyon ng Expanded Senior Citizens Act ng ilang mga establisyamento.

Sa ilalim po kasi ng Expanded Senior Citizens Act (ESCA) o ang Republic Act 9257, may mga diskwento ang mga senior citizen sa mga ospital, hotel, restaurant, sinehan at iba pang mga establisyamento at maging sa pamasahe sa transportasyon at pagbili ng mga gamot.

Isa sa mga reklamo ay ang hindi pagbibigay ng tamang diskwento ng isang hotel sa mga senior citizen. Ang dahilan daw po ng hotel ay promo rate na raw ang siningil na bayad sa senior citizen kaya’t hindi na puwedeng bigyan ng discount.

Bukod po rito, ang Starbucks na isang sikat na coffeeshop chain ay nagpalabas ng anunsyo na ang makukuhang discount ng mga senior citizen at maging ng mga person with disability (PWD) ay lilimitahan lamang sa isang food item at isang inumin.

Dahil sa mga insidenteng ito, nagpatawag ng pagdinig si Speaker Martin Romualdez para alamin ang puno’t dulo sa tila tahasang paglabas sa mga probisyon ng ESCA.

Si Speaker Martin po ang pangunahing may-akda ng ESCA kaya’t agad siyang nagpatawag ng hearing patungkol dito.

Ang hearing ay nagbunga ng mga pagtatama ng maling regulasyon ng Starbucks sa pagbibigay ng discount sa mga senior citizen at PWD. Umamin ang mga kinatawan ng Starbucks na sila ay nagkamali at nangakong tatanggalin ang mga nakapaskil na anunsyo na lumalabag sa probisyon ng ESCA.

Napag-usapan din po sa pagdinig na pinangunahan ni Albay Cong. Joey Salceda bilang chairperson ng House Committee on Ways and Means ang kasong sinampa ng isang senior citizen laban sa hotel na hindi nagbigay ng tamang discount.

Kung hindi pa kumilos si Speaker Martin ay baka hindi naitama ang mga pagkakamaling ito laban sa ating mga mahal na senior citizen.

Pero paano naman ang iba pang mga seniors na hindi kayang magkape sa Starbucks o mag-“staycation” sa mga hotel?

Ang tinutukoy ko po ay ang mahigit apat na milyong mahihirap na senior citizen na umaasa lang sa P1,000 kada buwan na social pension mula sa gobyerno para makatulong sa kanilang mga gastusin.

May bagong batas na nagtataas ng kanilang social pension mula sa P500 hanggang sa P1,000 kada buwan kaya’t naglaan ang gobyerno ng halos P50 bilyon sa ilalim ng pambansang badyet ngayong taon para dito.

Pero alam naman po nating kulang ang P1,000 dahil sa taas ng halaga ng mga bilihin ngayon. Paano na ang kanilang pagpapagamot at pambayad sa iba pang serbisyong kailangang-kailangan nila sa kanilang pagtanda?

Kaya naman po tayo ay naghain ng House Bill 7980 na ang layunin ay matiyak na may long-term care program para sa ating mga senior citizen.

Ang mga mahihirap na walang kapakanang makakuha ng mga de-kalidad na serbisyo ang siyang mas lalong makikinabang sa ating panukalang batas.

Kasama po sa ating bill ang mga hakbang para maproteksyunan ang mga senior citizen laban sa pang-aabuso, pananakit, diskriminasyon at pagpapabaya sa kanilang kalagayan.

Sakop din ng HB 7980 ang pagbibigay prayoridad sa mga aktibong senior citizen sa mga livelihood program, social insurance at iba pang inisyatibong ang layunin ay bigyan sila ng suportang pinansyal lalo na’t sila ay nawalan ng kita dahil sa katandaan.

Nakasaad din sa bill na dapat ay may mga programa para mahikayat silang makilahok sa mga iba’t ibang aktibidad sa komunidad at mapangalagaan ang kanilang kalusugan.

Malaki ang naiambag at naisakripisyo po ng ating mga mahal na senior citizen sa pagtahak tungo sa isang maganda at masaganang kinabukasan para sa ating bansa. Hindi dapat ipagkait ang mga benepisyong dapat na matanggap nila sa ilalim ng batas at mga programa para matiyak na maaalagaan sila sa kanilang pagtanda.##