Hiniling ng National Security Council (NSC) sa China na sundin ang mga napag-usapan sa katatapos na bilateral consultation mechanism sa Shanghai nitong nakalipas na linggo sa harap ng panibago na na-mang tensiyon sa West Philippine Sea matapos i-harass ng China Coast Guard ang mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc.

Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, tinalakay sa pulong ang mga hakbang para mapahupa ang tensiyon sa West Philippine Sea (WPS) subalit nagkaroon na naman ng panibagong in-sidente.

Umaasa aniya ang gobyerno na magiging maganda at mapayapa ang pagsisimula ng bagong taon subalit mayroon na namang insidente sa WPS.

“Maganda sana iyong simula ng taon kasi na¬ging maayos naman ang misyon natin at nagkaroon ng bilateral consultation mechanism ang Pilipinas at China pero may nangyari na naman,” ani Malaya.

Dahil dito nakiusap si Malaya sa China na tapatan nila ng aksiyon ang mga napag-usapan sa pulong at ipakitang seryoso sila para maging mapayapa ang WPS.

(Aileen Taliping)