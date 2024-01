Nagbabala ang Food and Drug Administration (FDA) laban sa pagbili at pag-inom ng ilang kape na hindi rehistrado, kabilang ang isa mula sa popular na brand Nescafé.

Sa magkakahiwalay na advisory na may petsang Enero 22, tinukoy ng FDA ang apat na brand na walang certificate of prod-uct registration (CPR).

Kabilang dito ang “LATTE 3 in 1 Premix Coffee-Hazelnut” ng Nes¬café, “No Brand Mocha Milk Mix Coffee” mula sa Korea, “Q NGON Instant Coffee Mix (More in 1) mula sa Vietnam at “SUPER AYU 5 in 1 Premix Coffee” mula sa Malaysia.

“Since this food pro¬duct has not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot as-sure its qua¬lity and safety,” babala ng FDA.

Nanawagan din ang FDA sa mga kompanyang gumawa nito na huwag i-distribute, mag-advertise at ibenta ang hindi rehistradong produkto dahil labag ito. Mapapatawan sila ng parusa kapag ginawa ito.

Inatasan din ang mga law enforcement agencies at mga lokal na pamahalaan na tiyakin na ang nasabing produkto ay hindi maibebenta sa mga pamilihan sa kanilang nasasakupan.

Kinalampag din ng FDA ang Bureau of Customs na harangin ang pagpasok ng mga hindi rehistra-dong imported na kape.

Wala pang pahayag ang Nescafe at ang dalawang brand ng imported na kape.