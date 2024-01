NAKAMAMANGHA ang larawang ibinahagi ng National Aeronautics and Space Administration (NASA) sa kanilang social media account.

Sa Instagram account ng NASA, ibinahagi nito ang larawan ng galaxy na tila isang penguin na malapit sa isang pang galaxy na parang itlog na nakuhanan ng kanilang Spitzer at @NASAHubble space telescope.

Kung susuriin, waring binabantayan umano ng penguin ang itlog.

Ayon pa sa NASA, nasa 23 million light years ang dalawang galaxy mula sa daigdig o katumbas ng 10 beses na layo mula sa kinaroroonan nito sa Andromeda galaxy.

“The “penguin” part of the pair is a spiral galaxy twisted and pulled by the pull of its neighbor. Due to its mix of features – new stars, strands of gas, and others – its distortion is readily visible, “saad ng NASA sa kanilang post.

Paliwanag pa nila, “The egg in contrast, appears featureless due to its smooth distribution of old stars. This hides any shaping caused by its neighbor.”

Sinabi ng space agency na sa paglipas ng taon, paglalapitin hanggang mapag-isa ng gravity ang dalawang galaxy.

“This type of merging likely occurred in the history of the most large galaxies we see today, including the Milky Way,” ani NASA.

(Vince Pagaduan)