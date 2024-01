Kumpiyansa ang Pro-Modern Vehicle for Economic Response Stability Transport Alliance (Pro-Movers) samahan ng operators at drivers sa bansa na maipatutupad ang modernization program ng pamahalaan na siyang lulutas sa krisis ng transpportasyon.

Ayon sa pahayag ni Jess Banaga, pangulo ng Pro-movers Transport Alliance ang malaking suporta ng kanilang grupo sa pamahalaan kaugnay sa modernization program ay magbibigay ng maayos na kabuhayan sa lahat ng kanilang miembro.

Ipinawanag ni Banaga, na ang layunin ng PUV modernization ay magbibigay ng ligtas at komportableng pampublikong sasakyan, mayroong maasahan sasakyan ang publiko ano mang oras, sa programa ng modernization magkakaroon ng fleet management kung saan ay mayroong dispatching ng mga sasakyan. “Tandaan po natin ang public transport ay serbisyo publiko at hindi perwisyo publiko,” dagdag pa ng Pro-Movers Transport.

Kaugnay nito, umaasa ang Pro-Movers Transport na ibabasura ng korte suprema ang apila ng Piston at Manibela na mabigyan sila ng Temporary Restraining Order (TRO) o isang writ of preliminary injuction upang pagbawalan ang DOTR at LTFRB na ipatupad ang ilang direktiba kaugnay sa jeepney modernization at ang itinakdang 31 Disyembre 2023 deadline para sa mandatory consolidation ng public utility vehicle (PUV) Franchise.

Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising Regulatory Board (LTFRB) at Department of Transportation Office (DOTR) na hindi magkakakrisis sa transportasyon sa 2024 pagkatapos ng December 1, 2023 deadline sa consolidation sa ilalim ng PUV modernization program.