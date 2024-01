Pero ang mga yabag na yun ay mula sa mga gumagalang kaluluwa o multo?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si George ng Tondo ay madaling magising sa hatinggabi lalu na at stay-in siya sa condo na kanyang binabantayan bilang security guard.

Dati siyang pang-araw na duty pero kailan lang ay inilipat siya sa night shift dito na nagsimula ang mga kakila-kilabot niyang karanasan.

Misteryo: “Anu-ano ba ang mga creepy o horror experience mo sa gabi?”

George: “iba’t ibang experience na nakakatakot – meron yung biglang may pumipitik sa bintana ng puwesto ko na akala ko ay hangin, meron yung may dumadaan sa tabi ko na anino at heto yung sobrang creepy may naglalakad sa tabi ko eh wala naman tao.”

Misteryo: “Ngayon mo lang ba na-experience yan? Wala ka bang ganitong experience noon?” George: “Since nag-night shift ako yan na ang mga experience ko.”

Misteryo: “Yung may pumipitik sa bintana na-prove mo na ba na hindi hangin yun?”

George: “Oo wala akong makitang pwedeng tumama sa bintana kasi wala naman malapit na sanga ng puno o wala naman pwede magbiro kasi alanganing oras naman yun at mga tulog yung ibang kasamahan ko.”

Misteryo: “Eh yung sabi mo anino na dumadaan sa tabi mo?”

George: “Noong una akala ko meron lang talaga tinatamaan ng liwanag sa paligid pero tinignan ko wala naman. Nagtataka nga ako ano ba yung mga anino na yun?”

Misteryo: “So yung mga yabag o may naglalakad nakita mo ba?”

George: “Hindi rin akala ko nga dumaan lang yung kasamahan ko sa night shift pero nung tinanong ko siya sa radyo namin sabi niya hindi naman siya umaalis sa puwesto.”

Misteryo: “Madalas mo bang marinig ang mga yabag na yun until now?”

George: “Yes pero hindi ko na din pinapansin sanay na rin ako baka nga multo yun.”

Kayo mga ka-Misteryo may katulad ba kayong karanasan?