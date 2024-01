Mark iniwan na si Kris sa California

Nakabalik na ng Pilipinas si Mark Leviste at active na uli sa pagiging Vice Governor ng Batangas.

Iniwan na nga ni Mark sa Orange County, California si Kris Aquino.

Bago pa mag-Christmas ay kasama na ni Mark si Kris sa inuupahang bahay ng tinaguriang Queen of All Media sa Orange County.

Ilang beses ding nag-rebooked si Mark ng kanyang flight pabalik ng Pilipinas dahil hindi nga niya maiwan si Kris.

Hindi malinaw kung magdyowa ba uli sina Mark, Kris, pero ayon sa isang nakakasama nila ay sobrang concerned ang una sa huli.

Marahil iyon nga ang dahilan kung bakit tatlong beses nag-rebooked si Mark at halos hindi maiwan sa Orange County si Kris, ha!

Sa sinabi nga ni Kris na mas hirap siya ngayon sa kanyang sakit at sa sinasabi ng mga kaibigan nila na masyadong pagmamalasakit ni Mark sa dating actress-TV host, I’m sure, sobrang nahirapan si Mark na iwan ang taong pinakamamahal niya.

Buti na nga lang at uso na ngayon ang video call sa iba’t ibang apps kaya for sure ay panay naman ang tawag ni Mark kay Kris, ha!

Samantala, trending pa rin si Kris sa X (dating Twitter) at palagi siyang pinag-uusapan ng fans, netizens.

Palagi rin nilang sinasabi na patuloy nilang ipinagdarasal si Kris. Na sana ay tuluyan na itong gumaling.

Ako man, kasama palagi si Kris sa aking mga dasal. Na sana ay gumaling na siya.

In fairness, naging mabait sa akin si Kris, ha!

Let’s all pray for Kris!