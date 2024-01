Mahilig sa musika kaya hindi pinalampas ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang panonood sa concert ng Brit-ish rock band Coldplay sa Philippine Arena sa Bulacan noong nakalipas na Biyernes.

Sinabi ng pangulo na nag-aral siya ng musika sa matagal na panahon at bibihirang pagkakataon na makapag-concert sa Pili-pinas ang Coldplay kaya pinanood niya ito.

“Siguro by now, alam na ninyo na music lover talaga ako. I have been for a long time, I have studied mu-sic for many years. And, to have somebody like Coldplay — unmissable dapat ‘yon. You cannot miss so I went and it was fantastic, it was great,” anang Pangulo.

Nagmistulang ordinaryong fan ang presidente sa paglalarawan sa pinanood na concert na aniya ay ibang klaseng performance kaya naman nasiyahan ito sa panonood.

“Ibang-iba na. Talagang it’s a whole — not only that, (their) show (was) spectacular. Talagang hindi pa ako nakakita ng ga-non. Wala pang ganon sa Batac,” dagdag ng pangulo.

Umani ng puna ang panonood ng concert ng Presidente dahil gumamit ito ng presidential chopper na agad namang dinepensahan ng Presidential Security Group.

(Aileen Taliping)