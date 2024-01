Manila Zoo may bagong schedule

SIMULA noong Lunes, nagpatupad ang pamahalaang lungsod ng bagong schedule para sa pagbisita sa Manila Zoological and Botanical Garden sa Malate, Maynila.

Sa inilabas na direktiba ni Manila Mayor Honey Lacuna, bubuksan sa publiko ang Manila Zoo mula alas-11:00 nang umaga hanggang alas-otso nang gabi tuwing Lunes at mula alas-nuwebe nang umaga hanggang alas-otso nang gabi tuwing Martes hanggang Linggo.

Sinabi ni Lacuna na mananatili naman ang admission rate nito ngayong taon.

Ito ay ang bayad na P150 para sa mga matatanda at batang Manileño; P300 para sa mga hindi taga-Maynila; P100 para sa mga estudyanteng Manileño; P200 para sa mga estudyanteng hindi taga-Maynila); P120 para sa Manileño na senior citizen at person with disability (PWD); at P100 para sa mga empleyado ng local government at mga guro sa ilalim ng Manila-Division of City Schools.

(Carl ­Santiago)