Lakas magpakilig: Criza, Harvey bagong KathNiel, JaDine

Sina Criza Taa, Harvey Bautista nga ba ang bagong KathNiel (Kathryn Bernardo, Daniel Padilla), JaDine (James Reid, Nadine Lustre)?

Sa presscon ng bagong talent reality show ng ABS-CBN, ang ‘Zoomers’, na kung saan ay mga Gen Z nga ang mga bida, umangat ang dalawa, at sabi nga, bagay na bagay.

Pareho raw kasing magaling umarte, at malakas din magpakilig.

May certain spark sa kanilang dalawa, na kinakikiligan ng mga faney nila. At yes, nabuo na nga agad ang CrizVey, ha! Bongga!

Pero, game ba silang sundan, o maging susunod na KathNiel, JaDine?

“Ang hirap, kasi meron na ngang na-set na standard ang mga tao. Kapag nakikita kami ng mga tao, tapos sinasabi nila na the next KathNiel, the next JaDine, ang sarap lang po sa puso noon.

“Well, sa akin naman po, 5-years na ako since pumasok sa ‘PBB’ (‘Pinoy Big Brother’), parang nakapag-explore na rin naman ako when it comes to characters.

“I think, this time, parang ready naman ako to explore new things, to explore `yung ganun nga po, love team, pair, or partnership with anyone.

“And I don’t mind kung maging ka-love team ni Harvey, kasi super galing naman niya and gentleman,” sabi ni Criza, na sa unang tingin nga raw ay parang si Andrea Brillantes.

“For me this is new. Exciting siya sa akin, kasi nga bago siya.

“Pero ako go with the flow lang naman ako. Wherever kami dalhin, ang partnership namin, game ako,” sabi naman ni Harvey, na bonggang-bongga ang fashion na mala-K-pop, ha!

Pero, ano nga ba ang naging pakiramdam na sila ang napiling mga bida sa eksperimentong ito ng ABS-CBN?

“Very overwhelming, that second day of audition. We had done every scene. Sinasabi sa amin na settle down, isasalang na kami in a bit.

“Kumbaga parang, after noon umuwi na kami. For me, I had… we had to celebrate, the fact that nakuha namin ang 5 major roles. It is really a big deal, na pinagkatiwalaan kami with this responsibility of you know, leading the show, na kumbaga, parang ‘G-mik’ of this generation.

“Overwhelming pero… nice one guys!” nakangiting kuwento ni Harvey.

“Noong time na narinig ko na ako na ang isa sa magiging lead, actually hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, hanggang sa nakauwe na ako. Kasi for the longest time, every time na haharap ako sa kamera, every time na mag-o-audition ako, meron laging nakatanim sa puso ko na, kelan kaya ang sa akin, kelan kaya darating ito? Marami akong ganung question sa sarili ko.

“Kaya noong time na sinabi na sa akin nina Direk, na talaga ba pinagkakatiwala nila sa akin itong role, wala akong ibang naramdaman kundi eagerness na maibigay ang dapat maibigay ko sa character, kung ano ang hinihingi, kung ano ang kailangan.

“May konting sadness, hindi ko alam kung bakit, na habang naiisip ko na gagawin ko na si Hope (name ng karakter niya), nalungkot ako kasi wala na rito ang lola ko, na hindi na niya mapapanood ito.

“Kasi hindi ko lang ito dream, eh. Dream kasi namin itong dalawa. The fact that she’s not here anymore, hindi na niya makikita kung gaano ako kasaya, gaano kasaya ang face ko, ang aura ko, that’s sad. Pero, alam ko naman na nanonood siya,” sabi naman ni Criza.

Well, abangan ang mga pakilig, at husay sa pag-arte ng CrizVey, ha!

Bongga!

(Dondon Sermino)