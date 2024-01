Kim enjoy sa galit ng mga faney

Madalas ngang trending si Kim Chiu! Nabuhay na naman ang init ng ulo ng mga faney sa kanya.

Pero siyempre, masayang-masaya si Kim na nagalit na naman ang mga tao sa kanya. Alam naman kasi niya na nagwawala ang mga tao sa kanya, hindi bilang si Kim Chiu mismo, kundi bilang si Juliana.

Si Juliana nga ang karakter ni Kim sa ‘Linlang’. At `yun ang rason kung bakit madalas trending ang pangalan niya, pati na ang #LinlangTheTeleseryeVersion sa X (Twitter).

Eh, sa mga pasilip pa lang na mga never-before-seen scenes ng serye na inilabas ng Dreamscape sa kanilang social media pages, iba na agad ang pakiramdam ng marami.

Buhay nga ulit ang galit ng mga netizen kay Kim, simula pa noong Lunes.

“Tibayan ang damdamin. Ihanda ang maintenance for high blood pressure. Huwag palilinlang,” tweet ni X user @HannahOkit.

At sabi nga nga nina Kim at Paulo Avelino, marami pang aabangang eksena sa teleserye version ng ‘Linlang’.

“It was specially edited for Prime for 14 episodes. So kumbaga ang isang season ieere ito sa free TV so ganoon karaming eksena ang ‘di pa napapanood ng mga tao,” chika ni Paulo.

“This time, bubusugin namin kayo ng napakaraming eksena na ‘di niyo pa napapanood. Mas magulat pa kayo at mas mainis pa,” sundot na chika rin ni Kim.

Nag-upload din si Kim sa Instagram ng mga behind the scenes photos nila sa set ng ‘Linlang’ kung saan makikitang sweet at close talaga siya sa dalawa niyang leading men na sina Paulo at JM de Guzman.

Inaabangan din ng mga netizens si Kaila Estrada.

“Maliban sa kumukulo ang dugo kay Juliana at bwisit ako sa pagiging bulag ni Sylvia kay Alex, I’m here for @KAILAestrada, nakikipagsabayan sa aktingan sa mga veteran actors. Galing!” sabi ni @sagitur1923.

Bongga, ‘di ba?

(Dondon Sermino)