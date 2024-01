Karera Tips Ni JP Gonzales

Enero 24, 2024 – Miyerkoles

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 6 Jade’s Treasure, 5 Baywatch, 1 Bullet, 3 Winning Shot

R02 – 8 Jeng’s Had Enough, 4 Victorious, 2 Unconditional Love, 5 Freedom

R03 – 2 Inclusion, 1 Luke Skywalker/Freydis Cutie, 3 Winter On Fire, 7 High Roller

R04 – 8 Heritage, 1 Tokyo Tokyo Rumba, 7 Primero Soldado, 6 Imperial Queen

R05 – 10 Tears Of Joy, 7 Laguna De Bay, 8 Queen Margaux, 3 Blue Mist

R06 – 3 Kentucky Rain, 4 Seven Of Diamonds, 2 Achi Holly, 7 Hook The Hustler

R07 – 7 Go Gee Go, 9 My Diamond, 1 Diamond Story, 2 Sweetie Giselle

R08 – 8 Tatler Story, 2 Giaann Tsie, 4 Buwayang Bato, 11 Glenda’s Magic

Solo Pick: Jade’s Treasure

Longshot: Tears Of Joy, Tatler Story