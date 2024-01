Kahalagahan ng mga referee

GOOD day mga ka-Abante at ka-Depensa. Medyo masama ang panahon nitong mta nagdaang araw, kung minsan mainit ang araw at kadalasan naman eh makulimlim.

Sa mga student/athlete, konting ingat dahil mahal ang mga gamot sa sipon at ubo. Kapag ikaw ay tinamaan ng sakit, back to zero ang conditioning level ng player.

May dalawang bagay na dapat mong makasundo kung ikaw ay player. Ito ay ang COACHES at REFEREES.

Kung minsan bihira pag-usapan kung gaano ba ka-importante ang papel ng REFEREE, UMPIRE o OFFICIALS sa laro. Sa mga batikang coaches o masugid na tagasubaybay ng laro, ito ang isa sa pinaka-importanteng sangkap sa isang team kung ikaw ay nangangarap pumasok sa semis o finals ng torneo.

Kung ang isang team ay contender at may sapat na budget para sa logistics sa isang liga, ang una nilang inaasikaso ay proteksiyon sa mga opisyales.

Ibig sabihin, hindi kailangang ipanalo ng referee ang isang team kundi ayusin ang tawag sa laro. Sa laro pa rin magmumula ang resulta ng laban, hindi referee ang magde-decide sa outcome ng laro.

Kapag ang team ay mahina o wala pang sapat na kakayahan na manalo, kahit ano’ng tulong na gawin ng referee, hindi pa rin mananalo ang mahinang team.

Ang batas sa referees ay “you can’t antagonize the officials” dahil may singil iyan sa bandang huli.

At lagi sinasabi ng mga beterano, “referee’s decision is final”.

O kaya naman ay “play above the officiating”.

Sa ngayon maraming sports ang gumagamit na ng replay o slow motion camera para makita ang violation. Para na rin sa ganun maibsan o mabawasan ang trabaho ng mga opisyales.

Kaya sa mga player, FOCUS lang sa laro at ADJUST sa tawag ng refs walang iba.