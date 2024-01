Joross lucky charm ng DongYan, KathDen, KathNiel

Si Joross Gamboa raw ang lucky charm ng Star Cinema.

Kabilang kasi ang aktor sa tatlong highest-grossing Filipino films of all-time kung saan ang tatlong ito ay mula sa produksyon ng Star Cinema.

“Nakakatuwa na ako ang sinasabing ‘lucky charm’ na kapag nandoon sa pelikula ay naghi-hit. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa luck. Mas naniniwala ako sa pagiging blessed,” sey ni Joross.

Napansin kasi ng netizens na kabilang nga si Joross sa cast ng tatlong highest-grossing Filipino films na ‘Rewind’, ‘Hello, Love, Goodbye’, at ‘The Hows of Us’, kung saan mula nga ang mga ito sa Star Cinema.

Kuwento ni Joross, mas nararamdamang blessed siya dahil nakaka-relate ang mga manonood sa mga pelikulang nabanggit. Iginiit din ng aktor na malaki ang kanyang pasasalamat sa Star Cinema, lalong-lalo na sa kanyang mga co-actor, dahil nakakagawa sila ng mga pelikula na napapamahal sa mga manonood.

“Hindi ako swerte sa mga pelikula kasi mas nakikita ko na blessed ako dahil napasama ako sa mga magagandang pelikula na tinatangkilik ng mga tao,” chika ni Joross.

Dagdag pa niya, “Nakakatuwa ‘yung mga achievements na ‘yun pero for me, it’s just work. I am blessed to bless other people, to touch people’s lives through my work. I am truly grateful sa mga achievements na ‘yun.”

Kamakailan ay inanunsyo na ang “Rewind” na pinagbibidahan nina Dingdong Dantes at Marian Rivera ay ang highest-grossing Filipino film na nakapagtala nang mahigit P845 milyon gross sales record sa Pilipinas at ibang bansa.