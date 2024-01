Joel Embiid dinomina si Victor Wembanyama

PAMBIHIRA si reigning MVP Joel Embiid, minama nang husto si 7-foot-4 top rookie pick Victor Wembanyama sa Philadelphia nitong Lunes.

Nagliyab si Embiid ng franchise-record 70 points para ihatid ang 76ers sa 133-123 panalo laban sa San Antonio Spurs.

Career-high din ang 18 rebounds ni Embiid, 24 of 41 mula sa field, 1/2 sa 3-point range at 21/23 sa free throws para ilista ang most points sa NBA ngayong season.

Sa isang layup 1:41 pa sa laro ay binasag niya ang Sixers record ni Hall of Famer Wilt Chamberlain na 68 points noong December 16, 1967. Philadelphia Warriors na ang team nang ilista ni Chamberlain ang NBA record na 100 points.

Namusyaw ang 33 points, 7 rebounds ni Wembanyama sa 29 minutes sa first matchup ng dalawang 7-footers.

Bago ang laro ay nagbiro si Spurs coach Gregg Popovich sa instruction niya kay Wembanyama laban kay Embiid.

“Hammer his (butt). I told Wemby to back him down over the rim and just throw him through the rim.”

Hindi umubra, dahil pagkatapos ng first quarter ay may 24 markers na si Embiid mula 8 of 12 shooting.

Pinantayan na ni Embiid ang career-high niyang 59 pagkatapos ng tatlong quarters, bumalik sa laro 6 1/2 minutes pa at lamang ang Philly 118-104. Abot-kamay na ang record, sinubuan siya ng 76ers.

Sa hiwalay na laro, bidang-bida si Kevin Durant sa manipis na 115-113 panalo ng Phoenix Suns laban sa ini-host na Chicago Bulls.

Tabla sa 113, umangat si Durant at ibinaon ang game-winning 17-footer 1.6 seconds na lang. Hindi ganu’n kadali ang tira dahil sa depensa ng Bulls.

Sumabay ng lipad si Patrick Williams para supalpalin sa harap, tinangkang tapikin ni Alex Caruso mula sa likod.

