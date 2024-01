Gazz mas magliliyab kay Brooke Van Sickle

NAGSISIMULA nang gamayin ni Filipino-American spiker-defender Brooke Van Sickle ang kanyang mga bagong makakasama sa Petro Gazz Angels na paniguradong bubuo ng matinding pasabog sa darating na Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference simula Pebrero 20 sa Smart Araneta Coliseum.

Sa pagpasok ng 24-anyos na Hawaii-born outside hitter ay makakasama nito sa matinding hampasan sina Myla “Bagyong” Pablo, power lefty spiker Aiza Maizo-Pontillas at Jonah Sabete, gayundin ang iba pang spikers na sina Michelle Morente, Marian Buitre at Nicole Tiamzon, habang unti-unting binubuo ang pwersa ng middle blockers na sina Kecelyn Galdones, Ethan Arce, Joy Dacoron at Mary Remy Palma sa pagmamando naman sa opensa nina Chie Saet at Djanel Cheng.

Sa isang larawan na inilabas ni Cheng sa kanyang Instagram post, kasama na sa larawan ang 5-foot-9 spiker na naglaro rin bilang two-way player bilang floor defender, mula sa University of Oregon at University of Hawaii sa US NCAA sa indoor at beach volleyball, habang pumalo rin ito sa Cyprus-based club na AEL Limassol.

Sa hiwalay na post naman ni Maizo-Pontillas na inilabas ng Petro Gazz, nakipag-umpugan ito ng baso ng taho kay Van Sickle bilang senyales ng kanilang magandang pagsasama.

“Just taho things,” ani Maizo-Pontillas sa kanyang post.

Kanya-kanya naman ang mensaheng ipinapadala ng mga tagasunod at tagahanga ng Petro Gazz na tila magiging matindi ang samahan at kumbinasyon nina Pablo, Maizo, Sabete at Van Sickle.

“Masakit-sakit din,” ayon sa mensahe ng isang fan, habang inaasahan na rin ng mga ito ang magandang ipapakita sa opensa at depensa ng ng may dugong Pinay dahil sa karanasan nito sa beach volleyball. “Tiyak magaling din mar-receive yan sa likod, kasi karamihan sa mga nag beach volleyball magagaling sa defense.”

Opisyal namang inanunsiyo ng management nito na tatayong team captain ang middle blocker na si Palma, na gagabayan ni Japanese chief tactician Koji Tsuzurabara.

Malawak na ang naging karanasan ni Koji para magpatakbo ng isang koponan matapos hawakan ang U-19 squad ng Kinh Bac Bac Ninh ng Vietnam, na minsang sumabak sa 2023 PVL Invitational Conference, habang may malawak na karanasan din ito sa Hitachi Belle Fille sa Japan V.League Division 1, Al Hedayah ng Saudi Arabia, Thailand U-20 at U-21 National team, Malaysia National team, Myanmar national team, Hamilton Huskies sa New Zealand, Oita Miyoshi Weisse Adler sa Japan V.League at Chinese Taipei natioanl squad.

Si Tsuzurabara ang ikalawang foreign coach na tinapik ng isang koponan sa PVL kasunod ng pagkuha kay NXLed Chameleons coach Taka Minowa, na ngayo’y director ng volleyball operations, gayundin ang pagkuha bilang team consultant kay Hideo Suzuki ng Farm Fresh, matapos gabayan ang Kurashiki Ablaze sa 2023 PVL Invitational Conference sa kampeonato at si Mast Shimizu para sa pagtulong kay Jerry Yee sa Farm Fresh.

(Gerard Arce)