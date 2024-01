Engrandeng Manggahan Festival kinakasa na ng Guimaras

Pinaghahandaan na ng Guimaras Provincial Government ang makulay at engrandeng Manggahan Festival kasabay ng kanilang ika-32nd Provincehood Anniversary na nakatakda mula May 3 hanggang 22, 2024.

Ayon kay Governor JC Rahman Nava, tinitipon na nila ang mga Manggahan Festival core group para pag-usapan at pag-aralan ang mga dapat na gawin at engrandeng paghahanda sa aktibidad na binigyan na nila ng temang “Sustaining tradition, embracing innovation: Sulong Kabataan”.

Sisimulan ito ng grand caravan, Imbukada, at ang pagbubukas ng Agri-Fishery and Eco-Tourism Expo ng Manggahan Festival 2024, magkakaroon din ng Miss Guimaras, Music Festival and Street Party, cultural and agricultural activities, sports events at iba pang nakalaang surprise events.

Layunin ng Manggahan Festival 2024 ay para ipakilala sa mundo ang kanilang natatanging galing sa kultura at ibida ang mga aning mangga na lubhang matatamis ang bunga.

(Vick Aquino)