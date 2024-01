INAMIN ng aktres na si Ellen Adarna na idolo niya ang international singer na si Miley Cyrus kaya naman pati pigura nito ay gusto niyang gayahin.

Kasama raw sa kanyang paraan para ma-achieve ang Miley Cyrus body ay ang pagkain lang ng hanggang dalawang kutsarang kanin.

Bukod dito, dalawang beses lang din daw siya kumakain sa loob ng isang araw.

Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ni Ellen ang pagda-diet niya.

“My road to Miley Cyrus’ body, my diet is I only eat two meals a day. Diet or not, it’s always been like that. I’m not a breakfast person so I usually eat brunch around 11 and dinner around 6 or 7. That’s it,” say pa ng misis ni Derek Ramsay.

“I don’t have a cheat day. Instead of a cheat day, I have cheat meals. I have two cheat meals a week, on Wednesdays and Sundays. Meal. My diet is… protein — lean pork, chicken, beef, eggs, vegetables and two spoons of rice for a meal,” dagdag niya.

“Good luck to me, Miley Cyrus.”

(Issa Santiago)