Donny, CongTV nagharap, nagpatalbugan

Nagharap sina Donny Pangilinan at CongTV!

In-ambush gaming kasi ng Tokwa’t Badbois ang Team Payaman.

Ang Tokwa’t Badbois kasi ang fictional group ng mga eSport gamers sa pelikulang ‘GG (Good Game)’ na kinabibilangan ng mga characters nina Gold Aceron, Johannes Rissler, Igiboy Flores, at ng lider ng grupo na si Donny.

Ang Team Payaman naman ay grupo ng mga kilalang YouTubers or content creators na kinabibilangan nina Junnie Boy, CongTV na tinuturing na lider ng grupo, at marami pa.

Isang member bawat grupo ang nagharap sa bawat challenge, pero ang pinaka-highlight ng ambush game ay ang paghaharap ni Donny na isa sa pinakasikat na male actor ngayon, at ni CongTV na isa sa mga Top YouTuber ngayon.

Biro ni Donny, matagal na siyang nag-training para sa paghaharap nila.

Sagot naman ni CongTV, “Donny… You’re done.”

Best of three ang naganap na ambush game ng dalawa.

Unang round, panalo si CongTV pero bumawi si Donny sa round 2 at nakabawi ulit si CongTV sa rounds three at four kung saan ito ang nagwagi.

Sa huli ang Team Payaman ang nagwagi pero winner pa rin si Donny dahil napa-oo niya ang mga ito na dumalo sa premiere night ng kanyang pelikula.

Bonggels!

(Byx Almacen)