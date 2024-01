Coco Gauff buhay pa sa Australian Open

PINAYPAYAN ni Coco Gauff ang paghahabol sa back-to-back grand slam title nang sipain si Marta Kostyuk 7-6 (6), 6-7 (3), 6-2 sa quarterfinals ng Australian Open nitong Martes.

Biyaheng semis ang US Open champion sa kabila ng inilistang 51 unforced errors, 9 double faults kontra 17 winners lang.

Iginapang ng 19-year-old American ang panalo sa loob ng 3 hours, 8 minutes.

Hihintayin ni Gauff sa last eight alinman kina defending champion Aryna Sabalenka o ninth-ranked Barbora Krejcikova.

“Marta’s a tough player, we always have close matches,” bulalas ni Gauff pagkatapos. “I really fought and left it all out on the court today.”

Petik-petik lang si Gauff sa second set bago tumodo sa third.

Sa men’s singles, sumalang din kahapon si No. 1 Novak Djokovic laban kay No. 12 Taylor Fritz para sa isang tiket sa semis.

(Vladi Eduarte)