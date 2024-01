ChiuPau pasabog pa rin linlangan

Ang bongga ng ‘Linlang’ dahil ang dami pa rin ang nag-abang sa teleserye version nito.

Kahit nga ang dami nang nakapanood ng nasabing serye sa Prime Video ay marami pa rin nga ang na-excite na mapanood ang longer version ng pinagbibidahang serye nina Paulo Avelino at Kim Chiu.

Sa katunayan ay mahigit isang araw na ngang trending sa X (dating Twitter) ang official hashtag ng unang episode nito na #LinlangPasabog.

Ang dami ngang nag-post ng kanilang saloobin sa pag-ere ng teleserye version ng ‘Linlang’ gaya na lamang ng excitement ng netizens na mapanood ang maraming eksenang hindi nila napanood sa Prime Video.

Mas lalo pang lumakas ang nasabing hashtag nang magsimula na itong umere sa TV.

Sa katunayan, pito ang naging trending topics sa X na tungkol sa unang episode.

Habang sa livestreaming nito sa Kapamilya Online Live ay nakapagtala ito ng 367,069 peak concurrent live viewers.

Nag-viral din ang pagtataray ng character ni Maricel Soriano na si Amelia kay Julia na ginagampanan naman ni Kim.

Super lakas din ng suporta ng netizens sa tambalang ChiuPau nina Kim at Paulo at base nga sa mga online comments mukhang sila na ang hottest TV actor at actress ngayon.

Ang bongga talaga nina Kim, Paulo, ha!

‘Yun na!

(Byx Almacen)