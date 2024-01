Bitin sa sex? Mag-explore sa katalik

Dapat bang mag alala kung hindi mo naabot ang climax o orgasm sa gitna ng sex?

Batay sa pag aaral, sa higit 50,000 katao, 95% ng heterosexual men ay laging nakakaranas ng orgasm sa kanilang partner.

Samantala, 89% ng gay, 88% bisexual, 86% naman ang lesbian women, 66% ang bisexual women at 65% ang heterosexual women ang laging nakakaranas ng orgasm.

Pero walang dapat ipag-alala kung hindi man naaabot ang climax sa pakikipagtalik basta ito ay pain-free, consensual, at enjoyable!

Kung nais namang mag-orgasm ay kausapin na ang iyong partner para ma-satisfy din.

Ang mga couple na umiiiwas sa issue ng orgasm ay karaniwang nauuwi sa malamig na gabi.

Makatutulong kung ipapaalam mo sa iyong partner ang iyong gusto o i-try ang iba pang posisyon, technique o kaya naman ay gumamit ng sex toys!

Makakadagdag din sa init ang kissing, licking at touching o skin-to-skin contact na nagbibigay ng chills sa katawan!

Pero lagi pa ring natatandaan na mas magandang i-enjoy nalang ang sensation with your partner at wag munang mag alala sa end game ng inyong labing labing moment!

(Natalia Antonio)