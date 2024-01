Beermen, Ginebra sisimulan lasingan!

Semis Game 1 Miyerkoles:

Best-of-five series

(Smart Araneta Coliseum)

4:00pm – Phoenix vs Magnolia

8:00pm – Ginebra vs SMB

TATLONG team ng San Miguel Corporation ang nasa Final Four ng PBA Commissioner’s Cup – San Miguel Beer, Magnolia at defending champion Ginebra.

Ibig sabihin, isa sa kanila ang papalaot sa finals.

Toka ng top seed Hotshots ang No. 4 Phoenix sa first game sa Smart Araneta Coliseum ngayon. Babasagin din ng Gins-Beermen ang hiwalay nilang best-of-five series sa second game.

Pinakamainit na team sa conference ang Ginebra at SMB.

Bumalik si June Mar Fajardo, at sa pangunguna ni replacement import Bennie Boatwright ay tinapos ng Beermen ang 11-game eliminations sa five-game win-streak.

May CJ Perez, Terrence Romeo, Jericho Cruz, Don Trollano, Chris Ross, Marcio Lassiter, Jeron Teng at Mo Tautuaa pa si coach Jorge Gallent.

Natapos ang kampanya nina reigning champs Scottie Thompson, Christian Standhardinger, LA Tenorio, Japeth Aguilar, kasama sina Maverick Ahanmisi, Jamie Malonzo at Tony Bishop sa 4-0.

Winalis ng Gins ang Beer nang huling magharap sa race-to-three semis sa Governors Cup ng nakaraang season. Si Justin Brownlee pa ang import ng crowd favorites noon.

“It’s been six-seven months since we last played them in the semis,” ani coach Tim Cone. “It’s always something special when we go against San Miguel. Like brothers fighting for the attention of the big bosses. It’s a real rivalry.”

Maganda ang samahan nina Cone, Ross at Lassiter sa Gilas lalo sa pagsikwat ng gold medal sa 19th Asian Games, pero galit-galit muna – “not very friendly” sila sa laro.

Problema din ng coach ang tandem nina June Mar at Bennie Boatwright na pwedeng manalasa sa loob at labas.

Ikinumpara niya ang dalawa kina Fajardo at Arwind Santos noon na sakit ng ulo ng bawat team, mas matindi si Boatwright dahil may tira sa labas ng arc.

(Vladi Eduarte)