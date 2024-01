Balewala ang mga pirma sa signature campaign para sa Charter Change o Chacha kapag napatunayang may kapalit na bayad ang mga ito.

Tugon ito ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Martes kaugnay sa mga ulat na may kapalit na bayad umano ang bawat pirmang nakakalap sa people’s initiative, isa sa paraan ng pagretoke ng Konstitusyon.

Ayon sa pangulo, nagtanong-tanong na ito sa mga mambabatas kung totoong may bayad ang pa¬ngangalap ng pirma para sa Cha-cha at itinanggi umano ito, bagkus ay mga benepisyo ang alok at hindi pera.

“Well, pagka binayaran ‘yong signature, hindi tatanggapin ng Come¬lec ‘yon. So walang magandang mangyayari,” anang pangulo.

Sinabi ng presidente na iminungkahi nitong itigil muna ang pamamahagi ng benepisyo upang hindi mapagdudahan sa layunin ng Cha-cha subalit batid nitong kailangan ng mga tao ang tulong at benepisyo mula sa gobyerno.

Dahil dito, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hahayaan nilang gawin ng Commission on Elections (Comelec) ang kanilang trabaho para i-validate ang mga nakalap na pirma.

“So we just have to let the Comelec do their job, do their work and to validate the signatures. And if there’s suspicion na may ganoon nga ay hindi talaga mabibilang ang mga signature na yun,” dagdag ng pangulo.

