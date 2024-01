Inilahad ng dalawang babaeng Ukrainian, parehong dating miyembro ng Davao-based Kingdom of Jesus Christ (KOJC), ang kanilang mapait na karanasan kaugnay ng ginawang pag-abuso sa kanila ni Pastor Apollo Quiboloy.

Sa video recording na ipinakita ni Senadora Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senate committee on wom-en, children, family relations, and gender equality, ibinunyag nina “Sofia” at “Nina” na ginahasa di-umano sila ni Quiboloy habang nagsisilbi bilang mga “pastoral”.

Sa KOJC, ang pastoral ay mga kababaihan na nagsisilbi bilang close aid ni Quiboloy kung saan ilan sa kanila ay nagiging “spiritual wives”.

Ayon kay Sofia, ang ate niyang Jack Roy, isa ring pastoral at malapit kay Quiboloy, ang nagtanong sa kanya kung handa na ba siyang isakripisyo ang ang lahat, pati na rin ang kanyang katawan kay pastor Quiboloy.

Si Jack umano and nagdala sa kanya sa isang malaking silid at nang ayaw niyang pumunta sa naghihintay na pastor, hinila umano siya nito patungo sa kanyang kuwarto.

“I was like scared. He said massage me, feet, here, here, here. And little by little, and I was very nervous and it was dark, and suddenly he start to move my hands to put on his back, butt. He said massage here and I was like hmm ok and i massaged,” kuwento ni alyas Sofia.

“After that little by little he just turned to me and like he removed my clothes and because I was very shocked I was like I can-not explain because I was nervous,” dugtong pa niya.

Samantala, ikinuwento naman ng isang alyas Nina na taong 2012 na sumali siya sa KOJC at naging pas-toral pagkalipas na lima at anim na buwan. May pagkakataong tinawagan umano siya ni Quiboloy at tinanong na kung gusto niyang maging pastoral at kailangang isakripisyo niya ang lahat kasama na ang kanyang katawan.

“But I was very innocent to that. I did not understand I thought it just sacrifice your body is you will not be married like that,” ayon kay Nina.

“There was time he was calling me at night again and then he was trying to explain to me what is the meaning of that like you have to sacrifice body, you have to have sex with him,” dagdag pa niya.

Nang tanunging kung kelan siya ginamit ni Quiboloy, sinabi ni Nina na, “If it’s from 2013, and then I left 2021, so it’s like. 8 years I think.”

Ikinuwento rin ng isang Pinay na may alyas “Amanda” na 17-anyos lamang siya noong 2014 nang pagsamantalahan ni Quiboloy.

Hindi dumalo si Quiboloy bagkus ay nagpadala lamang ng abogado. Dahil dito, inisyuhan siya ng sub-poena para dumalo sa susunod na pagdinig.

“Ni-lay down ko ang kabutihan sa inyo tapos nag-take advantage kayong mga pobre kayo. Mga prostitute kayo,” resbak naman ni Quiboloy sa mga nakaraang episode ng kanyang programa sa telebisyon.

(Dindo Matining)