NASUNGKIT ng University of the East – Manila ang unang pwesto para sa Top Performing School at maging ang topnotcher sa inilabas ngayong buwan na listahan para sa November 2023 Dentist Licensure examination.

Ayon sa Professional Regulation Commission (PRC), nakakuha ang UE ng overall rating na 83.47% habang lumapag naman sa Top 1 ang alumni nila na si Dr. Anne Nicole A. Caeg na nagtamo ng 83.00% rating mula sa hanay ng 732 na pumasa sa naturang board exam.

Si Dr. Caeg ay nagtapos ng kanyang Doctor of Dental Medicine (DMD) degree sa University of the East – Manila noong July 2023.

Bukod dito, 89 examinee mula sa UE ang mga first-timer na matagumpay na pumasa sa nasabing pagsusulit.

“Congratulations to the UE College of Dentistry, to our new Warrior Topnotchers and to all of our new Warrior Dentists!” pagbati ng UE sa kanilang Facebook post. (Moises Caleon)