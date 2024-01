Richard, Raymond may belated birthday dinner kasama pamilya

Ngayong Wednesday ang balik sa Pilipinas si Raymond Gutierrez.

Dahil birthday nila ng twin brother niyang si Richard Gutierrez noong Sunday (January 21) at wala pa nga siya, balak na lang nilang magkaroon ng belated birthday dinner kasama ang pamilya nila.

Pero inaayos pa nga nila ‘yon dahil ang ate nilang si Ruffa Gutierrez ay busy rin sa taping ng ‘Can’t Buy Me Love’ na pinagbibidahan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Pero sabi nga mismo ng nanay nilang si Annabelle Rama, siguradong masaya kapag nagsama-sama sila dahil matagal-tagal din sa abroad si Raymond.

Usually kasi ay may Sunday family bonding sila sa house nila sa Quezon City, pero dahil marami nga sa kanila ay may trabaho rin sa araw na ‘yon kaya matagal-tagal na rin silang hindi nakukumpleto.

The last time nga na nabuo sila ay noong December 23 pa na Christmas event nila kasama ang mga taong nakatulong at tumutulong sa kanila.

Sa kuwento ni Bisaya sa family bonding nila, masaya lang dahil anything na mga nangyayari sa kanilang pamilya ay napag-uusapan nila.

Siyempre happy si Bisaya kapag ka-bonding pati mga apo niya.

“Alam n’yo naman, mahal na mahal ko ang mga apo ko,” tsika ni Bisaya.

Aliw nga pala kami dahil may mga nangungulit sa amin kung sino-sino ba ang mga bumati kina Richard, Raymond noong birthday nila?

Naku, as if naman inusisa ko sila sa bagay na ‘yon, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)