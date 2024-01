Tinulak ni Bicol Saro party-list Rep. Brian Raymund Yamsuan ang pagpapalakas ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa reintegration programs nito para sa persons deprived of liberty (PDL).

Ayon kay Yamsuan mas mataas ng P1.5 bilyon ang pondo ng BJMP ngayong taon para sa reintegration program o naging P23.87 bilyon mula sa P22.33 bilyon noong nakaraang taon.

Nasa 85% umano ng budget ng BJMP ang ginagamit sa custody, safekeeping at rehabilitasyon ng mga PDL, ayon kay Yamsuan dating assistant secretary ng Department of the Interior and Local Government (DILG).

Para ngayong taon, ayon kay Yamsuan, ang budget para rito ay P20.26 bilyon, mas mataas ng P1.28 bilyon kumpara sa P18.98 bilyong budget noong 2023.

“We urge the BJMP to utilize a significant portion of this P20.26 billion allocation for programs focu¬sing on the reintegration of PDLs into the mainstream of society. Providing targeted, appropriate interventions to PDLs while they are in the custody of the BJMP will help prevent them from becoming recidivists or repeat offenders,” sabi ni Yamsuan. (Billy Begas/Eralyn Prado)