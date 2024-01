PNP ikinasa random drug test: 6 pulis adik

ANIM na pulis ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga sa isinagawang serye ng random drug test sa hanay ng mga miyembro ng Philippine National Police (PNP) mula Enero 1 hanggang 21 ng taong ito.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr., nasa 4,517 uniformed personnel at 97 non-uniformed personnel ang isinailalim sa random drug test kung saan anim sa mga pulis ang napatunayang gumagamit ng ilegal na droga.

Lima sa kanila ay mula sa National Capital Region Police Office (NCRPO) at isa sa Police Regional Office (PRO) 8 o Eastern Visayas Region. Tatlo sa kanila ay may ranggong patrolman, isang staff sergeant, isang master sergeant at isang chief Master sergeant.

“Rest assured, the PNP will not tolerate such behavior, and we will ensure that appropriate charges are filed to address this issue and uphold the uncompromising principles of a drug-free police force,” saad ni Acorda.

Samantala umaabot sa P132 milyong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng PNP sa loob lang ng 18 araw.

Sinabi ni Acorda na simula Enero 1 hanggang Enero 18, 2024, may 1,376 anti-illegal drug operation ang ikinasa ng pulisya na nagresulta ng pagkakaaresto sa 1,661 mga suspek.

“These efforts highlight our determination to eradicate the menace of illegal drugs from our communities, thereby safeguarding the well-being of our citizens,” pahayag ni Acorda.(Edwin Balasa)