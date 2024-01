Pilipinas, ligtas nga bang lugar?

Mga ilang araw na ang nakalilipas, bumungad ang magandangbalita na naglalagay sa Pilipinas bilang ikatlong pinaka-ligtas nabansa sa Timog Silangan ng Asia, ayon sa Law and Order Index 2023 na isinagaw ng kilalang grupo na Gallup mula sa USA.

Ang bansang Vietnam ay nakakuha ng iskor na 92, at sinundanng Indonesia na nakakuha ng iskor ng 90, habang ang Pilipinasay 86. Sa pangkalahatang sa buong mundo, nasa ika-33 ang Pilipinas. Ang Malaysia ay nakakuha ng 85; ang Cambodia, 83; ang Laos, 81; ang Thailand, 78; at ang Myanmar, 66. Kadalasa’y nangunguna ang Sinapore sa survey na ito, nguni’thindi sila isinama ng Gallup sapagka’t may mga isyu sakanilang datos. Ang Brunei ay hindi rin kasali sa survey.

Patas ang iskor ng Pilipinas sa mga bansang Azerbaijan, Czech Republic, Ireland, Israel, Japan, Montenegro, at South Korea.Bagama’t isang punto lamang, maganda ring malaman natumaas ang iskor ng Pilipinas mula sa nakaraang taon, mula85.

Sa buong mundo, nanguna ang bansang Tajikistan sa gitnangAsia na may iskor na 96. Kasama sa mga matataas ang iskoray ang mga bansang nakakuha ng iskor na 92 kabilang ang Finland, Iceland, Kuwait, Luxembourg, Norway, at Vietnam. Nakakuha naman ng iskor na 91 ang Switzerland, habang nasa90 ang mga bansang Denmark, Indonesia, Kosovo, Slovenia at Uzbekistan. Samantala ang bansang Liberia sa Africa ay ang pinakamababa na may iskor na 49. Kasama nito sa mgamabababa ang mga bansang Gambia na may iskor na 56; Sierra Leone, 57; Congo, 58; Cameroon, Ecuador, Gabon at South Africa na pawang may mga iskor na 59; Uganda, 60; Peru at Bolivia, 61.

Ayon sa survey, ang mababang marka ng Liberia ay maiuugnaysa mataas na porsyento ng mga residente na naging biktima ng krimen at ang kanilang kakulangan sa pananampalataya sapulis. Sinabi ng karamihan ng mga Liberians (53%) na sila o ang iba pang miyembro ng sambahayan ay nanakawan ng perao ari-arian noong nakaraang taon. Gayundin, wala pang kalahati ng mga Liberians (45%) ang nagpahayag ng tiwala sakanilang lokal na pulis.

Upang higit na maunawaan ang survey, ang basehan ng iskoray ang sagot ng mga respondente tungkol sa kanilangpagtitiwala sa lokal na pulisya at kung nararamdaman nilangligtas sila kapag naglalakad nang mag-isa sa gabi. Tinanongdin ng survey kung, sa nakalipas na 12 buwan, nanakawan basila ng pera o ari-arian at kung sila ay sinaktan o na-holdap. Binase ang mga resulta sa mga tugon sa tawag sa telepono at harapang panayam ng humigit-kumulang 1,000 o higit pang mga respondente na may edad 15 o mas matanda, sa bawatisa sa 141 na bansa at teritoryo noon pang taong 2022. Sa pangkalahatang resulta, hindi nagbago ang porsiyento ng mgatao na ligtas ang pakiramdam habang naglalakad mag-isa kung gabi. Subali’t, tumaas naman ang kumpiyansa sa pulis.

Para sa Pilipinas, tunay na positibong balita ito, lalong-lalo nasa larangan ng pagpupursige natin na maka-akit ng higit namaraming turista sa ating bayan. Magandang pansinin na pataslamang ang iskor natin sa bansang Japan. Malaking bagay itosapagka’t kadalasang ipinagbubunyi ng mga galing sa Japan ang katahimikan at pagiging ligtas ng bayang ito. Alam kongmarami ang hindi sasang-ayon sa paghahambing na ito. Nguni’tsa halip na gamitin na naman itong pagkakataon na ito para ilugmok ang reputasyon ng ating bansa, para sa akin, higit namakabubuti ang ituring nating hamon ito para mapuksa ang anumang alinlangan ng mga nagdududa.

