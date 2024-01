Pinayagan na ng Philippine Competition Commission (PCC) ang bentahan sa pagitan ng ABS-CBN Corp. at ng PLDT ng 100% broadband business at iba pang mga asset ng Sky Cable.

Sa disclosure sa Philippine Stock Exchange kahapon, sinabi ng ABS-CBN at ng PLDT na binasbasan ng PCC ang pagbenta nito ng Sky Cable sa PLDT subalit hindi pa sarado ang tran¬saksyon dahil may iba pang mga kondisyong kailangan na hindi nila kapwa binanggit.

Noong unang inanunsyo ang bentahan noong Marso 2023, prinesyuhan ang transaksyon sa P6.75 bilyon. Nasa 58.7% lamang ng Sky Cable Corp. ang hawak ng ABS-CBN. Ang iba pang mga share ng Sky Cable ay hawak ng Lopez Inc. at Sky Vision Corp. na magbebenta rin ng shares nila sa PLDT. Nasa P4 bilyon ang mapupunta sa ABS-CBN.

Ayon sa disclosure, Enero 19, 2024 ina¬prubahan ng PCC ang bentahan.

Pinag-aralan ng PCC ang transaksyon noong 2023 at tumanggap ito ng komento sa publiko tungkol sa bentahan hanggang Setyembre 29, 2023. Sinuri ng PCC ang epekto sa kompetisyon sa iba’t ibang mga negosyo tulad ng fixed broadband services, pay television services o cable TV, over-the-top streaming platforms at internet protocol television, content production at content distribution. (Eileen Men-cias)