Naniniwala ang isang political analyst na inaabangan lamang ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kung anong paraan ng pagsusog ng Konstitusyon ang kakagatin ng publiko bago maghayag ng suporta sa Charter change (Cha-cha).

Ito ang sinabi ni dating Presidential Adviser for Political Affairs Ronald Llamas dahil parehong umuusad ang people’s initia-tive at ang pangako ni Senate President Juan Miguel Zubiri na aaprubahan ang pag¬likha ng Constituents Assembly para ma-susugan ang 1987 Constitution.

“Hindi kasi ganon kalinaw kung ano ang preference ng presidente. Ang malinaw kumpara last year, ang sabi niya ay ‘yong ConCon ay hindi priority at wala sa timing. Ngayon, sinasabi niya na baka napapanahon na ang Charter change. So mayroon siyang tacit blessing,” wika ni Llamas sa interview ng politiko.com.ph nitong Lunes.

“Ang tingin ko inoobserbahan niya. Ano ba ‘yong una, mas feasible? Ibig sabihin may chance na lumusot. Ikalawa ay ano ba ‘yong public mood? Ano ba ang pakiramdam ng maraming tao? Ito ba ay positibo o negatibo? So tingin ko ang presidente con-sistent sa kanyang character, sa kanyang perso¬nality, hinihintay niya sa dalawang inisyatibong ito ang magpo-prosper or susuportahan ng mas maraming tao,” dugtong pa niya.

Upang hindi maetsapuwera ang Senado, sinabi ni Llamas na dapat pangakunan ni Zubiri si Pangulong Marcos na makukuha ang 2/3 boto ng Senado sa Cha-cha.