Payo sa mga lotto winners 

Kung sino man yung nanalo ng P640.6 milyong jackpot ng lotto noong kamakailan, sana ay di niya maranasan ang nangyari sa ibang lotto winners dito at sa iba’t ibang panig ng mundo.

At kung isaloob niya ang payo ng mga financial experts, baka mapanatili niya ang kanyang kayamanan.

Pito sa sampung lotto jackpot winners sa ano mang panig ng mundo, lalo na sa United States, ay bumabalik sa dating kalagayan o mas mahirap pa kesa bago sila nanalo ng lottery.

Hindi ko gawa-gawa ang survey. Ito’y ayon sa isang study o pag-aaral tungkol sa mga lotto winners na isinagawa ng National Endowment for Financial Education sa America.

Ayon sa resulta ng pag-aaral, 70 porsiyento ng mga lotto winners ang nababangkarote matapos ang ilang taon. Karamihan sa kanila ay mas miserable pa ang buhay kesa dati.

Bakit kanyo?

Isang dahilan ay ang shock o pagkabigla ng pagdating ng windfall o pagbaha ng pera. ‘Di malaman kung paano gastusin ang sobrang pera.

Naglalabasan ang mga kamag-anak at kaibigan na humihingi ng balato o mangungutang.

Isang lotto winner sa Antipolo ang pinatay ng kamag-anak na ‘di niya pinautang.

Nagkakawatak-watak ang pamilya ng lotto winners dahil sa mga bagong bisyo– gaya ng droga, pagsusugal, paghahanap ng ibang sex partner– na wala noong ‘di pa sila nanalo.

Ano ang dapat gawin upang mapanatili ang kapayapaan sa buhay matapos dumating ang delubyo ng pera dahil sa panalo sa lotto?

Ito ang payo ng mga experts:

Una, huwag ipaalam kanino man na ikaw ay nanalo.

Manatili sa iyong trabaho.

Pigiling mamili ng mararangyang bagay gaya ng luxury cars.

Lumayo sa lugar kung saan ka naninirahan, maghanap ng mga bagong kaibigan at huwag din ipagsabi sa kanila ang suwerte mo.

Mag-aral ng financial literacy sa mga experts. May mga universities na nago-offer ng crash course on financial literacy.

Ideposit ang pera sa mga bangko.

May mga bangko, gaya ng Banco de Oro (BdO), na nagbibigay ng advice sa mga clients kung paano o saan ini-invest ang pera ng kanilang depositors.